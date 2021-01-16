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ضبط كميات كبيرة من الاسلحة والمتفجرات داخل منزل متروك وسط بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-01-16T08:54:32+0000
ضبط كميات كبيرة من الاسلحة والمتفجرات داخل منزل متروك وسط بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم السبت عن ضبط كدس للعتاد داخل احد المنازل المتروكة وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارزها بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية تمكنت من ضبط كدس للعتاد داخل احد الدور السكنية المتروكة منذ عام ٢٠٠٣ في منطقة باب المعظم ببغداد.

واضافت ان الكدس احتوى بداخلة على اسلاك كهربائية عدد2 وناظور عدد 2 وبواري عدد3 لكواتم مسدس، و مرشح كيمياوي عدد3 و صواعق عدد6، و اطلاقات بكيسي عدد 500 تقريبا و حشوة هاون عدد 30 ونصف كيس مادة اليورية و لايت عدد3 و علبة باورد اسود عدد 2.

واشارت الوكالة الى العثور على علبة فوسفات الالمنيوم عدد18 و عبوات عدد٤ وصاعق ضد الدروع ويوريا تستخدم للعبوات ورمانة يدوية وكاتم صوت، كلاشنكوف عدد ٥ وقنبرة هاون عيار ٨٢ ملم و قالب Tnt وزن ٤ كيلوغرامات و كراسات عسكرية عدد ٧ و دوائر كهربائية مع قناع كيمياوي وكبريت صلب وزن ٢٥٠٩ كغم  وعلب حبر عدد ٨  و مادة الشب ١ كيلو غم.

وتابع ت انه تم رفع المواد من قبل الجهد الهندسي المرافق بدون حادث يذكر.

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