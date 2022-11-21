ضبط "كريستال" و"ترمادول" في السليمانية وميسان

شفق نيوز / أعلنت مديرية أسايش السليمانية، يوم الاثنين، اعتقال عصابة من مهربي المخدرات، مؤلفة من أشخاص عدة، في إقليم كوردستان، وخارجه.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العصابة التي جرى اعتقالها في السليمانية مؤلفة من ستة أشخاص، وتمت نتيجة لجمع المعلومات والمراقبة المستمرة لافراد العصابة، ولأجل الحفاظ على حياة وسلامة المواطنين في كوردستان، ومنع انتشار أي نوع من المخدرات التي تضر بالمجتمع واقتصاد البلد".

وأوضحت أن "العملية تمت تحت إشراف جهاز أمن إقليم كوردستان، حيث جرى إلقاء القبض على عصابة التي كانت تتاجر ببيع المخدرات في السليمانية، يوم 6 تشرين الثاني الجاري"، مشيرة إلى أن "المتهمين من سكان إقليم كوردستان ومن إيران".

ولفتت مديرية الأسايش، إلى أن "عناصرها ضبطت جميع الأدوية المخبأة في مجموعة أدوات المطبخ، والتي تتكون من (3) كغم من كرستال و50 ألف حبة ترامادول"، مبينة أن "المتهمين جرى اعتقالهم بأمر من قبل القاضي وبموجب المادة 25 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

في السياق، أعلنت مديرية مكافحة المخدرات، في محافظة ميسان، الإطاحة بتاجري مخدرات في إحدى مناطق ناحية العزير، بحوزتهم كيلو غرام من الكريستال".