ضبط كدس عتاد داخل وكر لعناصر داعش في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات بوزارة الداخلية، يوم الاثنين، عن ضبط كدس للعتاد في أحد الأوكار التابعة لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارز وكالة الاستخبارات ضبطت كدس عتاد داخل أحد الأوكار التابعة لعصابات داعش في قضاء داقوق في محافظة كركوك.

وبين ان الكدس يحتوي على 11 عبوة محلية الصنع على شكل (جلكان) سعة عشرة لترات من مادة C4، و11 مسطرة تفجير تعمل بالضغط، و11 قداحة تفجير، مشيرة إلى انه تم ردم الوكر وتفجير المواد المضبوطة من قبل الجهد الهندسي دون تسجيل أي خسائر.