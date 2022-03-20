ضبط كدسين يضمان صواريخاً وعشرات القنابر جنوبي الموصل

شفق نيوز/ ضبطت القوات الامنية في نينوى، يوم الاحد، كدساً يعود لتنظيم داعش يضم عشرات القنابر وعدداً من الصواريخ، جنوبي مدينة الموصل.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود جسم غريب في أحد المقالع المتروكة قرب منطقة عين الجحيش جنوبي مدينة الموصل، على الفور خرجت قوة من الفرقة السادسة عشرة بواجب بحث وتفتيش في المنطقة".

وبين ان القوة "عثرت على كدس يحتوي على صاروخ طائرة و٤٧ قنبرة مختلفة الأنواع، كما عثرت أيضاً على مخبأ آخر يحتوي على ثمانية صواريخ كاتيوشا و٢٧ قنبرة مختلفة الأنواع".

واشار الى ان "مفرزة المعالجة الميدانية قامت بتفجير الكدسين دون تسجيل اي اضرار".