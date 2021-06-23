سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ضبط أكثر من 17 كغم من المخدرات جنوب ميسان

Category: أمـن

Date: 2021-06-23T11:50:22+0000
ضبط أكثر من 17 كغم من المخدرات جنوب ميسان

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الأربعاء ، بالعثور على كمية كبيرة من المخدرات ، كانت مدفونة في احد الأراضي الزراعية جنوب المحافظة .

وفي بيان لمديرية شرطة ميسان أكدت فيه ، انه وبمتابعة شخصيه من قبل قائد شرطة محافظة العميد (عبدالخضر جاسم محمد) ، قسم المخدرات والمؤثرات العقلية وبالاشتراك مع قسم الكلاب البوليسية (K9) ، ومن خلال عملية نوعيه تم خلالها ضبط كمية كبيرة تقدر بـ (17 كيلو و600 غرام) من مادة الحشيشة المخدرة ، بالإضافة الى (3500) حبة مخدرة من نوع (كبتاجون) في إحدى الأراضي الزراعية التابعة لناحية العزير جنوب مدينة العمارة .

وأضاف البيان ، أن العملية جائت نتيجة جهد استخباراتي كبير وتبادل للمعلومات مع المصادر الموثوقة ليتم البحث والتفتيش والعثور على المواد المضبوطة والتي تمت مصادرتها وفق الإجراءات المتعبة اصولياً.

related

مسلحون بزي عسكري يخلون سبيل تاجر مخدرات بالقوة جنوبي العراق

Date: 2021-03-15 10:35:11
مسلحون بزي عسكري يخلون سبيل تاجر مخدرات بالقوة جنوبي العراق

ضبط مواد كبيرة من المخدرات اثر مداهمة جنوبي العراق.. صور

Date: 2021-05-25 06:11:34
ضبط مواد كبيرة من المخدرات اثر مداهمة جنوبي العراق.. صور

ثاني حادث خلال أسبوعين.. قتلى وجرحى بنزاع عشائري على مباراة كروية في ميسان

Date: 2021-03-29 16:00:25
ثاني حادث خلال أسبوعين.. قتلى وجرحى بنزاع عشائري على مباراة كروية في ميسان

اعتقال 15 متهما بتجارة وترويج المخدرات في ديالى

Date: 2020-06-03 22:56:39
اعتقال 15 متهما بتجارة وترويج المخدرات في ديالى

القوات العراقية تلاحق مطلوبين والسلاح المنفلت بمحافظتين جنوبية

Date: 2020-09-08 05:06:12
القوات العراقية تلاحق مطلوبين والسلاح المنفلت بمحافظتين جنوبية

"ألف دينار" يفجّر نزاعا يتسبب بمقتل طفل في ميسان

Date: 2021-05-28 19:59:02
"ألف دينار" يفجّر نزاعا يتسبب بمقتل طفل في ميسان

مقتل "اسكوبار" جنوب العراق بعد اشتباك مسلح مع قوة أمنية

Date: 2021-01-03 17:32:20
مقتل "اسكوبار" جنوب العراق بعد اشتباك مسلح مع قوة أمنية

مسلحون يُجهزون على مدني جنوبي العراق

Date: 2020-11-10 14:17:38
مسلحون يُجهزون على مدني جنوبي العراق