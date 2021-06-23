ضبط أكثر من 17 كغم من المخدرات جنوب ميسان

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الأربعاء ، بالعثور على كمية كبيرة من المخدرات ، كانت مدفونة في احد الأراضي الزراعية جنوب المحافظة .

وفي بيان لمديرية شرطة ميسان أكدت فيه ، انه وبمتابعة شخصيه من قبل قائد شرطة محافظة العميد (عبدالخضر جاسم محمد) ، قسم المخدرات والمؤثرات العقلية وبالاشتراك مع قسم الكلاب البوليسية (K9) ، ومن خلال عملية نوعيه تم خلالها ضبط كمية كبيرة تقدر بـ (17 كيلو و600 غرام) من مادة الحشيشة المخدرة ، بالإضافة الى (3500) حبة مخدرة من نوع (كبتاجون) في إحدى الأراضي الزراعية التابعة لناحية العزير جنوب مدينة العمارة .

وأضاف البيان ، أن العملية جائت نتيجة جهد استخباراتي كبير وتبادل للمعلومات مع المصادر الموثوقة ليتم البحث والتفتيش والعثور على المواد المضبوطة والتي تمت مصادرتها وفق الإجراءات المتعبة اصولياً.