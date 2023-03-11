ضبط أكثر من 3 ملايين حبة مخدرة في صناديق فواكه ووزارة الداخلية تدعو العشائر للتبرؤ من المروجين

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 ملايين حبة مخدرة داخل صناديق الفاكهة على الحدود العراقية – السورية، فيما دعت وزارة الداخلية العشائر العراقية الى إعلان البراءة من مروجي المخدرات ومنفذي "الدكة" العشائرية.

وقالت الهيأة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه تم "ضبط وإحباط محاولة تهريب أكثر من ثلاثة ملايين (حبة مخدرة) مخبأة داخل صناديق تحتوي فاكهة التفاح في منفذ القائم الحدودي".

وأضاف البيان أن "هيأة المنافذ الحدودية في منفذ القائم الحدودي تمكنت بمتابعة مباشرة من اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي من ضبط كمية كبيرة من (الحبوب المخدرة) تبلغ أكثر من ثلاثة ملايين حبة مختلفة الأنواع مخبأة داخل صناديق تحتوي فاكهة التفاح محملة داخل براد".

وأضاف البيان أن "عملية الضبط تمت من خلال المعلومات الواردة من مصادرنا الخاصة وتعزيز المعلومة من قبل امن الحشد الشعبي"، لافتاً الى "تشكيل لجنة مشتركة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة السائق والمواد المخدرة إلى مركز شرطة كمرك القائم لعرض الموضوع امام القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

من جهته دعا الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز العشائر العراقية إلى "دعم القانون وإعلان البراءة من مروجي المخدرات وما يعرف بـ"الدكة" العشائرية والتعهد بعدم الملاحقة العشائرية للعناصر الأمنية التي تنفذ الواجب".

جاء ذلك خلال مشاركة العوادي في مؤتمر عشائري عقد في مضيف الشيخ محمد راضي يوسف أحد مشايخ عشيرة البو محمد بحضور عدد من شيوخ العشائر والوجهاء، وفق ما ورد في البيان.