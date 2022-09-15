سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ضبط أكثر من 23 كغم من المخدرات بعمليات أمنية بثلاث محافظات عراقية

Category: أمـن

Date: 2022-09-15T17:00:55+0000
ضبط أكثر من 23 كغم من المخدرات بعمليات أمنية بثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز/ تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من ضبط (23.569) كغم من المواد المخدرة بعمليات منفصلة إحداهما في محافظة نينوى والأخرى في مدينة قلعة دزة ضمن محافظة السليمانية والثالثة في محافظة الأنبار.

وذكر بيان للوكالة، أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تم ضبط حقيبة مدفونة في منطقة نائية ضمن قرية (ابو ماريا) التابعة لقضاء تلعفر بداخلها كيسين يحتويان على مادة (الكريستال المخدرة) يزن الكيس الأول (4.955) كغم والآخر (8.690) كغم.

وفي عملية أخرى استندت إلى معلومات استخبارية، تم ضبط كمية (5.700) كغم من مادة (الحشيشة) المخدرة كانت معدة لإدخالها إلى الأراضي العراقية ضمن المنطقة الأولى في قلعة دزة بمحافظة السليمانية.

كما تمكنت وكالة الاستخبارات وبعد اخذ الموافقات القضائية من القاء القبض على متهمين اثنين في قضاء القائم بمحافظة الأنبار بعد نصب كمين محكم لهما وبحوزتهما (4 كيلو و224 غرام) من الحبوب المخدرة بنحو( 24,000) الف حبة تحمل علامة ( الحاجب).

related

تسللوا من دولة مجاورة .. العراق يعتقل 14 آسيوياً بحوزتهم كميات "كبيرة" من المخدرات

Date: 2022-02-13 09:45:15
تسللوا من دولة مجاورة .. العراق يعتقل 14 آسيوياً بحوزتهم كميات "كبيرة" من المخدرات

اعتقال ضابط مرور عراقي بتهمة نقل مواد مخدرة

Date: 2021-07-27 05:21:34
اعتقال ضابط مرور عراقي بتهمة نقل مواد مخدرة

عمل مشترك بين محافظتين يطيح بـ"أخطر" تاجر مخدرات جنوبي العراق

Date: 2021-12-12 13:59:37
عمل مشترك بين محافظتين يطيح بـ"أخطر" تاجر مخدرات جنوبي العراق

مقتل عراقيين اثنين وإصابة ثالث تسللوا بـ79 كغ من الحشيش إلى الكويت

Date: 2022-08-26 04:41:26
مقتل عراقيين اثنين وإصابة ثالث تسللوا بـ79 كغ من الحشيش إلى الكويت

بعد اشتباكات مسلحة .. اعتقال 6 من تجار المخدرات جنوبي العراق

Date: 2021-04-01 07:13:19
بعد اشتباكات مسلحة .. اعتقال 6 من تجار المخدرات جنوبي العراق

السلطات العراقية تقبض على آسيوي بحوزته 5 كغم من المخدرات

Date: 2020-07-05 14:48:20
السلطات العراقية تقبض على آسيوي بحوزته 5 كغم من المخدرات

ضبط 12 كغم من المخدرات بحوزة تجار بارزين بتلك المواد جنوبي العراق

Date: 2021-09-24 07:36:29
ضبط 12 كغم من المخدرات بحوزة تجار بارزين بتلك المواد جنوبي العراق

الأمن العراقي يفكك "أخطر" 5 شبكات للمتاجرة بالمخدرات

Date: 2020-12-13 06:59:35
الأمن العراقي يفكك "أخطر" 5 شبكات للمتاجرة بالمخدرات