ضبط أكثر من 23 كغم من المخدرات بعمليات أمنية بثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز/ تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من ضبط (23.569) كغم من المواد المخدرة بعمليات منفصلة إحداهما في محافظة نينوى والأخرى في مدينة قلعة دزة ضمن محافظة السليمانية والثالثة في محافظة الأنبار.

وذكر بيان للوكالة، أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تم ضبط حقيبة مدفونة في منطقة نائية ضمن قرية (ابو ماريا) التابعة لقضاء تلعفر بداخلها كيسين يحتويان على مادة (الكريستال المخدرة) يزن الكيس الأول (4.955) كغم والآخر (8.690) كغم.

وفي عملية أخرى استندت إلى معلومات استخبارية، تم ضبط كمية (5.700) كغم من مادة (الحشيشة) المخدرة كانت معدة لإدخالها إلى الأراضي العراقية ضمن المنطقة الأولى في قلعة دزة بمحافظة السليمانية.

كما تمكنت وكالة الاستخبارات وبعد اخذ الموافقات القضائية من القاء القبض على متهمين اثنين في قضاء القائم بمحافظة الأنبار بعد نصب كمين محكم لهما وبحوزتهما (4 كيلو و224 غرام) من الحبوب المخدرة بنحو( 24,000) الف حبة تحمل علامة ( الحاجب).