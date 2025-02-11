ضبط أكثر من 200 كغم من المخدرات وتفكيك شبكة للمتاجرة بها في محافظتين

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، يوم الثلاثاء، ضبط 208 كغم من مادة حبوب الكبتاجون المخدرة، وتفكك شبكة "خاصة" بالمتاجرة بتلك المواد في محافظتي نينوى وكركوك.

جاء ذلك بالتنسيق والاشتراك والتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي ومديرية مكافحة مخدرات إقليم كوردستان في أربيل.

وبحسب بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، فإنه "تمّ خلال الساعات الماضية تنفيذ عملية نوعية استخبارية أسفرت عن إلقاء القبض على (3) متاجرين بالمخدرات وتفكيك شبكتهم وضبط (208) كيلو غرامات من حبوب الكبتاجون المخدرة في نينوى وكركوك".