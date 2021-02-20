ضبط أكثر من نصف مليون علبة دواء ممنوع ومنتهي الصلاحية في بغداد

شفق نيوز/ ضبطت قوة أمنية مشتركة في بغداد، يوم السبت، أكثر من نصف مليون علبة دواء ممنوع ومنتهي الصلاحية في أحد المذاخر وسعط العاصمة.

وذكر المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الوطني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز الجهاز وبالتعاون مع دائرة صحة الكرخ والقوة الماسكة للارض، شرعت بحملة تفتيشٍ واسعة في منطقة الحارثية ببغداد، أسهمت بضبط اكثر من 550 الف علبة دوائية مهربة ممنوعة ومنتهية الصلاحية في احد المذاخر والقت القبض على صاحبه.

وأضاف أنه جرى تدوين اقوال صاحب المذخر اصوليا واحالته الى القضاء بحسب قانون وزارة الصحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه، مشيرا الى ان هذه الحملة جاءت نتيجة ورود عدة شكاوى عبر الخط الساخن المجاني الخاص بالجهاز (131) عن بعض الصيدليات والمذاخر.