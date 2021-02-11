ضبط "أكبر" كمية هيروين في تاريخ كركوك

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في كركوك، يوم الخميس، ضبط "أكبر" كمية من مادة الهيريون في تاريخ المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، ومتابعة ميدانية متميزة، تمكنت قوة في محافظة كركوك تابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، من ضبط خمسة عشر كيلو غرام من مادة الهيروين المخدرة بحوزة احد المتهمين في المحافظة".

وأضافت أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ضبط هكذا كمية من هذه المادة في محافظة كركوك، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم وتم التعامل مع المادة المضبوطة وفق السياقات".