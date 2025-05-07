ضبط قنابل يدوية وذخائر واعتقال شخصين داخل احدى الحسينيات شرقي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأربعاء، بضبط عدد من القنابل اليدوية إضافة الى ذخائر سلاح رشاش متوسط وإلقاء القبض على متهمين داخل حسينية شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن معلومات وردت بوجود اسلحة واعتدة مختلفة داخل احد (الحسينيات) ضمن منطقة حي "اور" شرقي بغداد.

وأضاف أنه تم التوجه الى المكان المذكور، ضبط 17 (رمانة) قنبلة يدوية هجومية ودفاعية، و70 اطلاقة نارية لسلاح نوع رشاش (BKC).

وأشار المصدر، إلى إلقاء القبض على اثنين كانا متواجدين داخل الحسينية، تم تسليمهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات أصولية بحقهما.

و"الحُسينية" مُصطلح يطلقه المسلمون الشيعة الامامية على المسجد الذي يؤدون فيه فرائض الصلوات اليومية اضافة الى احياء مراسم العزاء بمقتل الإمام الحسين بن علي، وباقي الائمة الـ11، ووفاة نبي الإسلام وابنته فاطمة الزهراء، مع إقامة الاحتفالات في ذكرى ولادتهم.