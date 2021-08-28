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ضبط قطع اثرية للحقبة الآشورية معدة للتهريب في موقع لداعش بنينوى (صور)

Category: أمـن

Date: 2021-08-28T09:42:13+0000
ضبط قطع اثرية للحقبة الآشورية معدة للتهريب في موقع لداعش بنينوى (صور)

شفق نيوز/ أفادت مديرية الشؤون الداخلية والامن يوم السبت بضبط قطع أثرية في موقع لداعش في قضاء تلعفر غربي محافظة نينوى.

وقال المديرية في بيان اليوم، إنه "بعد توافر معلومات دقيقة لدى مديرية الشؤون الداخلية والامن حول وجود وكر مهجور لداعش في الحي العسكري بقضاء تلعفر، ولحصول الشك بوجود أسلحة واعتدة ومواد أخرى تعود لداعش الإرهابي تم الانتقال الى مكان الوكر بعد استحصال الموافقات الاصولية وتطويق المنطقة".

ووفقا للبيان فإنه "بعد البحث الدقيق تم العثور على حاوية بلاستيكية مدفونة في الأرض وعند استخراجها عثر بداخلها على (قطع اثرية مختلفة الأنواع تتكون من جرار فخارية وتمثال صغير واختام طينية قديمة تعود للحضارة الآشورية القديمة)، ليتم تنظيم محضر بالمضبوطات وعرض الكيفية على القضاء وإحالة الموضوع للجهات المختصة".

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