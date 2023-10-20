ضبط قاعدة صواريخ استهدفت قاعدة "فكتوريا" الأمريكية في مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة، بضبط قاعدة صواريخ استهدفت قاعدة "فكتوريا" العسكرية للقوات الأمريكية المتمركزة في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية عثرت على قاعدة صواريخ داخل ساحة ترابية ضمن منطقة "حي الجهاد" استهدفت قاعدة "فكتوريا" في مطار بغداد فجر اليوم.

وكانت القاعدة العسكرية قد تعرضت في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة لقصف بصاروخين حيث سقط أحدهما بمحيط القاعدة، بينما صدت منظومة "السيرام" الثاني.

ويأتي القصف بعد ساعات قليلة من تعرض قاعدة عين الأسد الجوية في الانبار لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، الخميس، إن "قواتنا تصدت لعدة هجمات بالمسيرات في العراق وسوريا"، مضيفا "قواتنا دمرت مسيرتين قرب قاعدة عين الأسد في العراق".

وأكد رايدر أنه "سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية القوات بعد الهجمات على جنود أميركيين بالعراق وسوريا".

وأردف "نواصل تقييم طبيعة الهجمات التي تعرضت لها قواتنا في العراق وسوريا، وفي السابق ميليشيات نفذت هجمات مشابهة".

وتضم قاعدة عين الأسد قوات أميركية وأخرى دولية موجود بناء على دعوة من الحكومة العراقية.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قالت في بيان، الأربعاء، إن قواتها اشتبكت مع طائرتين بدون طيار غربي العراق، ما أدى إلى تدمير إحداهما وإلحاق الضرر بالثانية، والتي أدت إلى إصابات طفيفة ضمن قوات التحالف.