ضبط عمليات بيع "خصية" بين العراق وأوكرانيا بمبالغ تصل الى 80 الف دولار  

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، عن ضبط عمليات بيع "خصية" مع أوكرانيا، مشيرة الى ان مبالغ بيعها تصل الى 80 الف دولار.

وقال مدير تحقيق مكافحة الاتجار بالبشر في الكرخ العميد وسام نصيف الزبيدي، خلال برنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على التلفزيون العراقي الرسمي، إن "سعر الخصية خارج العراق يصل إلى 80 ألف دولار، وسعر الكلية إلى 33 ألف دولار."

وبين أن "عمليات الاتجار بالبشر تتركز على بيع الكلى"، مضيفا: "ضبطنا عمليات بيع الخصية بين العراق وأوكرانيا".

وأشار الزبيدي إلى أن مفارز الاتجار بالبشر تنتشر في كل مستشفى تجري عمليات زرع الأعضاء، مشددا على أن الوزارة "تعمل على مكافحة الاتجار بالبشر خلف الحدود".

وبين أن جميع الصفحات الخاصة بالاتجار بالبشر توقفت، وأن "هناك سماسرة يقومون بعمليات الاتجار بالبشر"، مؤكدا أن "عمليات الإطاحة بعصابات الاتجار بالبشر ازدادت مؤخرا".