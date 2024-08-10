ضبط عصابة لتهريب العملة في بغداد بحوزتها آلاف البطاقات "المزيفة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن قوة أمنية داهمت منازل في العاصمة بغداد، وضبطت بطاقات "ماستر كارد" مزيفة بغرض تهريب العملة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إنه بعد مراقبة دقيقة ونصب كمين، داهمت قوة أمنية أربعة منازل في منطقة السيدية، واعتقلت أربعة رجال وامرأة بينهم أشقاء وأقارب.

وأوضح المصدر، أنه خلال المداهمة، تم ضبط مجموعة من بطاقات ماستر كارد تقدر بالآلاف، بالإضافة إلى مجموعة من "سيم كارد" وجهاز قراءة ماستر كارد وهمية كانت تُستخدم لغرض تهريب العملة.

وفي السياق الأمني، نفذت قطعات فرقة المشاة السابعة عشرة والجهات الأمنية الملحقة بها عملية استباقية شاملة في قرى وأرياف وبساتين مناطق جنوب بغداد.

وقالت قيادة عمليات بغداد، في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن العملية أسفرت عن القبض على عشرة متهمين وفق مواد قانونية متنوعة، بينهم متهم بالارهاب ينتمي إلى عصابات داعش، مشيرة الى تحديد مكان تواجد المتهم ورصد تحركاته ضمن منطقة "الرضوانية الغربية" جنوبي العاصمة، وتم اعتقاله.

وفي العاصمة ايضا، تمكنت قيادة عمليات بغداد من اعتقال سبعة متهمين بالقتل العمد في وقت قياسي، بينهم اثنان مطلوبان وفق المادة 4/1 إرهاب، وذلك في عملية نفذتها شرقي بغداد.

وأوضحت القيادة أن الاعتقالات جاءت بعد قيام مجموعة من الخارجين عن القانون بارتكاب جريمة قتل عمد نتيجة مشاجرة في مدينة الصدر، ثم لاذوا بالفرار.

وأضاف البيان، على الفور، تم تشكيل فريق عمل من الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية، واستحصال الموافقات الرسمية، وبدأ التحقيق في الجريمة، وتمكن الفريق من كشف هوية الجناة ومتابعة تحركاتهم، ثم انتقل إلى منزل أقربائهم في منطقة الحرية بجانب الكرخ، حيث تم مداهمة المنزل واعتقال السبعة متهمين.

وخلال المداهمة، تم ضبط أسلحة واعتدة وباجات وهويات مزورة بحوزة المتهمين، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.