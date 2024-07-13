ضبط عصابة حاولت اختراق الشركة الكورية المنفذة لمجمع بسماية في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن قوة امنية تمكنت من اعتقال عصابة حاولت خرق الطوق الأمني للشركة الكورية المنفذة لمشروع مجمع بسماية السكني جنوب شرق العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن قوة أمنية مسؤولة عن حماية شركة (هانوا) الكورية المنفذة لمجمع بسماية السكني، تمكنت من القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة سرقة دراجة هوائية.

وبحسب المصدر الأمني، فإن المتهمين حاولوا خرق الطوق الأمني الخارجي للشركة، لكن يقظة العناصر الأمنية أدت إلى إحباط محاولتهم.

وأوضح أن القوة الأمنية ضبطت المتهمين وبحوزتهم الدراجة المسروقة، وتمت إحالتهم إلى مكتب مكافحة الجرائم لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.