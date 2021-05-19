ضبط عشرات الادوات الخاصة تُستخدم للتهديد والتحرش جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، باعتقال شخص يبيع شرائح اتصال (سيم كارت) غير المرخصة جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية صادرت أكثر من 100 شريحة اتصال الكترونية لشركات الهاتف النقال العاملة في العراق، بحوزة احد المواطنين كان يبيعها خفية للآخرين في قضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين أن "المتهم تمت إحالته للجهات المختصة لاستكمال التحقيق معه".

يشار إلى أن هناك العديد ممن يشتغلون ببيع شرائح الاتصالات غير المرخصة في العديد من المحافظات العراقية، خلافاً للتعليمات والضوابط التي تشترط أن يكون بيع هذه الشرائح للمحال والمكاتب المرخصة والتي تفرض على من يريد الحصول على شريحة اتصال أن يقدم المستمسكات الرسمية ليتم تسجيل الشريحة باسمه، وعادة ما تُستخدم الشرائح غير المرخصة في عمليات التهديد والابتزاز والتحرش وجرائم أخرى.