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ضبط عجلة مفخخة ووثائق وعقود نكاح لداعش غرب الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-07-09T10:34:18+0000
ضبط عجلة مفخخة ووثائق وعقود نكاح لداعش غرب الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، يوم الجمعة، السيطرة على عجلة مفخخة لداعش وضبط عدد من الاسلحة المتوسطة والخفيفة بعملية استباقية في قضاء القائم غرب الانبار.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان اليوم، ان “هذه العملية جاءت بعد تقاطع المعلومات الاستخبارية مع الجهات ذات العلاقة تمكنا خلالها من العثور على مضافة لداعش تحوي على عجلة مفخخة متروكة نوع بيك آب كما وتم ضبط وثائق داعشية تخص تداول الاموال وديوان التعليم وعقود النكاح وقاعدة بيانات بافراد الاجهزة الأمنية والمطلوبين لديها في قضاء القائم غرب الانبار”.

 واضاف مصلح انه ” كما تم السيطرة على عدد كبير من الاعتدة بمختلف انواعها وكذلك سلاح BKS قذائف RBG7 مع ذخائرها عدد ثلاثة وقناص نوع شتاير و اسلحة نوع كلاشنكوف مع ذخائرها و اسلحة متوسطة نوع 14 ونص و سلاح 12ونص .

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