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ضبط عجلة مفخخة في الموصل والتنويه عن تفجير في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-01-15T07:05:14+0000
ضبط عجلة مفخخة في الموصل والتنويه عن تفجير في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت بضبط عجلة مفخخة تحت الأنقاض في مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي العراق.

وهذه ثاني عجلة مفخخة يتم ضبطها في الموصل التي اجتاحها تنظيم داعش في أواسط العام 2014.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قوة امنية عثرت على عجلة ثانية مفخخة تحت أنقاض احدى البنايات المقصوفة بالقرب من منطقة الزنجيلي بالجانب الايمن من مدينة الموصل.

وأضاف المصدر أن العجلة موجودة منذ الحرب على داعش، مبينا ان العمل جار على رفع الأنقاض لتفكيكها ونقلها إلى مكان اخر

في غضون ذلك ذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان أن الجهد الهندسي لفرقة المشاة السادسة سينفذ تفجيرا مسيطرا عليه لمخلفات حربية لداعش تم الاستيلاء عليها في اوقات سابقة وذلك في موقع اتلاف الفرقة المخصص لهذا الغرض في قضاء ابوغريب غربي بغداد في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم .

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