تحتوي 12 اسطوانة غاز .. ضبط عجلة مفخخة في الانبار (صور)

شفق نيوز/ افاد الحشد الشعبي، يوم الجمعة، أن قوة مشتركة ضبطت عجلة مفخخة لتنظيم داعش في محافظة الانبار غربي البلاد.

وذكر الحشد في بيان بيان اليوم، أن قوة من الفوج الثالث ضمن اللواء الـ 57 في قيادة عمليات الحشد الشعبي لمحافظة الأنبار بالاشتراك مع القوات الأمنية الاخرى، تمكنت من العثور على عجلة مفخخة تحتوي على عدد من المواد المتفجرة التي تعود إلى العصابات الإرهابية في المحافظة.

ووفقا للبيان، فقد جاء ذلك خلال عملية مسح وتفتيش قاطع المسؤولية، عثرت خلالها القوات على عجلة مفخخة تحتوي على عدد من العبوات الناسفة، و12 اسطوانة غاز معدة للتفجير مدفونة تحت أنقاض أحد المنازل التي تعرضت للقصف سابقا.

وأشار البيان إلى أنه، تم تفجير العجلة وتفكيك المواد وفق الإجراءات القياسية وبدون أي أضرار تذكر.