ضبط عبوات وقذائف دبابات في مخبأ لداعش شمال صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين، يوم السبت، بالعثور على عبوات مزدوجة وقمعية وقذائف دبابات في مخبأ لداعش شمال صلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة بوجود مخبأ تابع لتنظيم داعش الإرهابي في وادي السحل بقضاء بيجي شمال محافظة صلاح الدين، تمكنت قوة من شرطة الطوارئ من محاصرة المنطقة وتم العثور على عبوة قمعية عدد (2) وقذيفة دبابة عدد(1) وقذيفة 120 عدد (4) وعبوات مزدوجة عبارة عن لغم دروع (1) قنبرة هاون 120 عدد (1) مربوطة مع لغم ضد الدروع، ورمانة دفاعية عدد (1) وصاروخ كاتيوشا عدد (1) وقنبرة هاون 60 ملم عدد(5)".

وأضاف المصدر أن "القوة قامت بتفكيك وتفجير المتفجرات التي عثرت عليها داخل المخبأ".