ضبط عبوات ناسفة واعتدة قرب أنابيب النفط في بيجي

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الطاقة، يوم الاربعاء، ضبط عدد من العبوات الناسفة والاعتدة قرب الانابيب النفطية في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قسم معالجة المتفجرات التابع لمديرية شرطة الطاقة نفذ حملة تفتيش ومسح لحزمة الانابيب النفطية غرب الفتحة في قضاء بيجي، حيث تم العثور على 9 عبوات ناسفة محلية الصنع ، و8 عبوات نوع (جليكان)، و22 صاروخ قاذفة 40 ملم ضد الدروع، و5 قنابر هاون عيار 82 ملم، وعبوة ناسفة واحدة نوع (بلازما) ، تعود لعصابات داعش الاجرامية".

وأوضح ، "تم تفكيكها ووضعها في مكان آمن لحين التنسيق مع سرية هندسة الميدان التابعة الى قيادة عمليات صلاح الدين لغرض تسليمها وفق محضر أصولي".