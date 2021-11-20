ضبط طائرة مسيّرة "درون" والقبض على متهمين في بغداد

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، ضبط طائرة مسيّرة والقبض على متهمين وفق مواد قانونية مختلفة في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد وخلال (72) ساعة الماضية، تمكنت من إلقاء القبض على (44) من المُتَهَمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط (36) حبة مخدرة، و(48) غراماً من مادة الكريستال، و(10) أجهزة لتعاطي المخدرات".

وأضافت أن "القوات الأمنية ضبطت طائرة مسيرة (درون)، فضلاً عن إلقاء القبض على (20) متهماً من مخالفي شروط الإقامة، ومصادرة (29) مسدساً، و(12) بندقية مختلفة الأنواع، و(1200) اطلاقة عتاد مختلفة، وتم تسليم جميع الملقى القبض عليهم مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة، لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

على صعيد آخر، أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، يوم السبت، القبض على متهم بسرقة 30 مليون دينار من داخل دار وآخر بسرقة 4 آلاف دولار أمريكي من أحد الاشخاص وسط بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد التابعة لها ألقت القبض على متهم لقيامه بالدخول الى دار سكني وسرقة مبلغ (30 مليون دينار) حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات.

وأضافت أن "القوات آنفة الذكر، ألقت القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (4 آلاف دولار أمريكي) من أحد الاشخاص اثناء تبضعه في منطقة الشورجة ببغداد، حيث تم تدوين أقوال المتهم وتصديقها قضائيا بالاعتراف عن حادث السرقة وعدة حوادث أخرى للسرقة ضمن القاطع وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام 446 من قانون العقوبات لينال جزائه العادل".