ضبط طائرة "درون" واصابة شخص بمشاجرة في بغداد وإحباط حالات ابتزاز لنساء بمحافظات شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الثلاثاء، عن تمكنها من فض مشاجرة وضبط أسلحة واعتدة وطائرة "درون" داخل منزل أحد أطراف المشاجرة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد وبهدف فرض هيبة الدولة وسلطة القانون والحد من ظاهرة السلاح المنفلت واستخدامه في المشاجرات والمطالبة بالحقوق الشخصية دون الرجوع الى سلطة القانون، وتعد ظاهرة استخدام السلاح سبباً لإثارة الهلع وترويع المواطنين وتلحق الضرر بالسلم المجتمعي، حيث تمكنت قوة من اللواء الـ (44) فرقة المشاة الحادية عشرة من إنهاء مشاجرة بين شخص يحتال على المواطنين وطرف آخر تم فيها إطلاق نار بينهما مما أسفر عن إصابة احدهما".

وتابعت، "عند تفتيش منزل الشخص المحتال بعد فض المشاجرة عثرت القوة على أسلحة وعتاد وطائرة "درون" مسيرة، والبحث مستمر عن الجاني".

وفي السياق، أحبطت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية (٦) محاولات ابتزاز الكتروني في خمس محافظات، بينها لإمرأة تبتز فتاة الكترونيا.

وجاءت العمليات على خلفية ورود مناشدات الى الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني (٤٩٧) من الضحايا تفيد بتعرضهن للابتزاز من قبل أشخاص بتهديدهن بنشر صورهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل حصولهم على مبالغ مالية أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة.

في الأثناء اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتزين بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات الفتيات.

من الجدير بالذكر أن المحافظات التي حدثت فيها حالات الابتزاز هي حالتان في كربلاء وحالة واحدة في كل من الانبار والنجف وكركوك وديالى.