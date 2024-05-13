ضبط صيرفة في كركوك تستلم حوالات مالية لـ"داعش" من دولة مجاورة

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الإثنين، ضبط صيرفة في كركوك تستلم حوالات مالية لتنظيم داعش من دولة مجاورة.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جهاز الأمن الوطني وبالاستناد إلى معلومات إستخبارية مؤكدة، في عملية نوعية في محافظة كركوك بعد استحصال الموافقات القضائية وتمكن خلالها من ضبط مجموعة تستلم حوالات مالية لعصابات داعش الإرهابية من إحدى دول الجوار".

واوضح البيان أن "المبالغ المالية التي يتم استلامها تحت مسمى (كفالات) توزع لعناصر داعش الإرهابي"، مؤكداً "إلقاء القبض على متهمين من اصحاب صيرفة واحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما".

كما وباشرت مديرية الإستخبارات المالية في الجهاز بالتحقيق لمعرفة مصادر هذه الأموال ومن يقف خلفها.