ضبط صواريخ ومتفجرات جنوبي كركوك

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، عن ضبط صواريخ وقذائف هاون ومواد تفجير في عمليتين متفرقتين جنوبي كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود كدس للعتاد ضمن قاطع الفوج الثاني باللواء ٣١ في فرقة المشاة الآلية الثامنة، في المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، حيث توجهت قوة الى منطقة (نمرة ٨) قرب سد الدبس وعثرت على ثلاثة صناديق عتاد هاون عيار ٦٠ ملم، وركيزتي هاون وصفائح وفتيل تفجير".

واضافت ان "معلومات استخبارية أخرى وردت الى المقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو تفيد بوجود صواريخ ومواد أخرى في إحدى المزارع في قرية البو مصبح"، مبينة ان "قوة من فوج مهمات الحشد الشعبي وفوج طوارئ السابع ولواء ٥٢ بالحشد الشعبي ولواء ٥٢ بالفرقة ١٤ توجهت الى المكان وعثرت على صاروخين موجهين جديدين ومنصة إطلاق وجهاز موبايل وحقيبتين جلديتين وجهاز قياس الفولتية ودائرة وأسلاك كهربائية، وتم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".