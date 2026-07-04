ضبط صواريخ وعبوات في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، يوم السبت، عن ضبط كدس للعتاد يحتوي على مجموعة كبيرة من الصواريخ في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الكدس يحتوي أيضاً على قنابر هاون والعبوات محلية الصنع وغيرها من المواد الاولية.

وقبل ساعات من اليوم السبت، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب مقتل أحد عناصر تنظيم داعش في عملية أمنية نُفذت في محيط ناحية آلتون كوبري، فيما تواصل القوات الأمنية عملياتها لملاحقة فلول التنظيم في المناطق الفاصلة بين كركوك وأربيل وصلاح الدين.