ضبط صواريخ "نمساوي" في بغداد واعتقال "إرهابية" بصلاح الدين

شفق نيوز/ عثرت قوات الشرطة الاتحادية، يوم الأربعاء، على 10 صواريخ نوع "نمساوي" وقنابر هاون جنوب شرق بغداد، في وقت اعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على "إرهابية"، في صلاح الدين.

وقالت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية والمتابعة الميدانية الدقيقة لقواطع المسؤولية، تمكن اللواء الاول الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، من ضبط 10 صواريخ نمساوي و4 قنبرة هاون مختلفة الانواع وصاروخ قاذفة RBG7 في منطقة (الزيتية) جنوب شرق بغداد".

ووفقاً للبيان، "تم رفع جميع المواد والتعامل معها اصولياً من قبل مفارز الجهد الهندسي". من جانبها قالت خلية الإعلام الأمني، إن الاستخبارات العسكرية القت القبض على ارهابية كانت تزود عناصر داعش بمعلومات عن الاجهزة الأمنية في صلاح الدين.

وأوضحت الخلية في بيان أنه "تاكيدا لمساعيها في مراقبة تحركات العناصر الارهابية والوصول الى مَلاذاتهم وبمعلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات سامراء والتي اكدت دخول إحدى الارهابيات الى منطقة يثرب بقضاء بلد في صلاح الدين".

وعلى اثر ذلك وبمتابعة وملاحقة من استخبارات لواء مغاوير القيادة ومكتب الامن الوطني لجنوب صلاح الدين تم التحرك على مكان تواجد الارهابية والقبض عليها، بحسب البيان.

ووفقا للبيان فان "الارهابية من العناصر التي كانت تزود عصابات داعش الارهابي بالمعلومات عن منتسبي الاجهزة الامنية والمتعاونين معهم، ومن المطلوبات للقضاء بموجب أحكام المادة ٤ إرهاب.