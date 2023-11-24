ضبط صالة "روليت" داخل أحد منازل بغداد واعتقال 18 متهماً

شفق نيوز / أعلن جهاز الأمن العراقي، يوم الجمعة، ضبط صالة للروليت داخل إحدى الدور السكنية في العاصمة بغداد، والقبض على (18) متهماً.

جاء ذلك، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة عن تواجد صالة للمقامرة والروليت داخل إحدى الدور السكنية في جانب الكرخ ببغداد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، تحركت قوة من "جهاز الأمن الوطني" بعد استحصال الموافقات القضائية لمداهمة الدار وألقت القبض على (18) متهماً من المقامرين، وجرى مصادرة المواد المضبوطة وإحالة جميع المتهمين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

يشار إلى أن القانون العراقي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة كل من فتح داراً أو محلاً للقمار، بالإضافة إلى الغرامات المالية المترتبة على من يقوم بهذا الفعل.