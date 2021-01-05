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ضبط شحنة من الطائرات المسيرة تحمل كاميرات مراقبة جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-01-05T07:47:47+0000
ضبط شحنة من الطائرات المسيرة تحمل كاميرات مراقبة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام الشمالي في محافظة البصرة يوم الثلاثاء عن ضبط حاوية حجم 40 قدما تحتوي على طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة مخالفة لضوابط الاستيراد َوالمنجزة معاملتها الجمركية خلافاً للضوابط.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم، انه تم ضبط الحاوية خارج الحرم الجمركي عند سيطرة البحث والتحري بعد ورود معلومات من جهاز الأمن الوطني تفيد بوجود الطائرات المعدة للتهريب والمخبأة خلف البضاعة المصرح بها.

واشارت الى انه تمت إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي الى مركز شرطة الجمارك لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص  لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

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