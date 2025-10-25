ضبط أسلحة واعتقال 4 مخالفين وإتلاف لحوم فاسدة في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت جهات أمنية، يوم السبت، عن ائتلاف كميات كبيرة من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية وضبط أسلحة واعتقال أربعة مخالفين لشروط الإقامة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من إنتشار الأمراض بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، تم تضبط كميات كبيرة من اللحوم المجمدة المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك البشري".

وأضافت أنه "تم إتلافها وفق محضر إتلاف أصولي ضمن منطقة (الزيدان)، جاء ذلك من خلال تنفيذ واجبات الدعم والإسناد لمفارز من الأمن الاقتصادي، شعبة الرقابة الصحية في وزارة الصحة".

إلى ذلك، ذكرت شرطة الرصافة، في بيان آخر ورد للوكالة، أن "قوة من تشكيلات قيادة شرطة بغداد الرصافة، وبالاشتراك مع القوة الماسكة والساندة، شرعت بتنفيذ ممارسات أمنية وعمليات تفتيش استباقية ضمن منطقة معسكر الرشيد".

وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن ضبط (11) بندقية نوع كلاشنكوف مع (11) مخزنا وجهاز لاسلكي، فضلاً عن ضبط مسدسين اثنين وبندقيتين نوع (MB5) ونوع كسرية".

وأشار إلى أنه "تم إلقاء القبض على (4) مخالفين لشروط الإقامة، وتم إيداعهم التوقيف وتسليم الأسلحة المضبوطة إلى مركز الشرطة المختص لاستكمال الإجراءات القانونية".