شفق نيوز/ داهمت الاستخبارات العسكرية وقوة من المغاوير يوم الجمعة، وكراً لتنظيم داعش الإرهابي، وتمكنت من ضبط أسلحة واعتدة ومتفجرات في ديالى.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مثالي ومعلومات دقيقة لقسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات ديالى والتي أكدت على وجود وكراً لعصابات داعش الارهابية في منطقة حقول المرادية بمحافظة ديالى تستخدم منطلقا لتنفيذ العمليات الارهابية".

واضاف البيان؛ أنه "على اثر ذلك وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الرابع لواء مغاوير القيادة وقوة من الفوج ذاته تم الوصول الى الوكر بعد معالجة العبوات الموضوعة في الطرق المؤدية إليه".

وأشار إلى أنه تم ضبط بداخل الوكر "سلاح رشاش احادية عيار ١٤،٥ ملم

- ٤٦ اطلاقة أحادية، ١١ عبوة على شكل جلكانات مختلفة السعات معبأة بمادة السيفور، ٧ مساطر تفجير، ٦ عبوات ناسفة محلية الصنع، ٥ أسطوانات اوكسجين، ٤ صواريخ قاذفة، ٢ صاروخ SPg9، ٢ موبايل، ٢ جهاز نداء، مولدة كهربائية، سبحة تفجير، صاروخ نمساوي، بالاضافة الى شاحنة موبايل ومواد غذائية جافة وافرشة مختلفة".

ولفت إلى ان مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة قامت برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة موقعيا.