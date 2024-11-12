ضبط سبائك ذهب معدة للتهريب في مطار عراقي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، ضبط سبائك ذهب معدة للتهريب في أحد المطارات العراقية.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية أمن وحماية المطارات تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين رجل وامرأة، حاولا تهريب خمس سبائك ذهبية الى إحدى الدول من خلال القيام بإخفائها بطريقة ماكرة".

وأوضح البيان أن "عملية إلقاء القبض جاءت بعد الشك الحاصل بهما وإجراء التفتيش الدقيق من قبل مديرية أمن وحماية المطارات".

وأشار إلى "ضبط السبائك بشكل رسمي وبموجب محضر ضبط أصولي مع المتهمين لإكمال إجراءاتهما القانونية".