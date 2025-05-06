ضبط أربعة أمريكيين بحوزتهم جهاز تحديث خرائط وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، بضبط أربعة أشخاص يحملون الجنسية الامريكية بحوزتهم جهاز تحديث خرائط في منطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن القوات الأمنية ضبطت عجلة بداخلها أربعة أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية وبحوزتهم باجات دبلوماسية، ضمن منطقة الكرادة.

وأوضح المصدر، أن القوات الأمنية عثرت بحوزة الأشخاص الأربعة على جهاز يُعتقد أنه يُستخدم لأغراض تحديث خرائط "جوجل".

وأضاف أن القوات قامت بالتحفظ على الأربعة لحين إكمال التحقيقات اللازمة.