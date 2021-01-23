ضبط ذخيرة ومتفجرات وتدمير وكر لداعش في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر إعلامي في الفرقة الخامسة للجيش العراقي بضبط إعادة ومتفجرات وتدمير وكر لداعش شمال شرقي ديالى خلال حملة تمشيط يوم السبت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوات الجيش، وباسناد طيران الجيس، نفذت عملية دهم وتفتيش في قرى جسر نارين، وكلي تبة، وخيزرانة.

وأشار إلى "العثور على عبوات ناسفة عبارة عن جلكان سعة 20 لتر عدد (2) يحتوي على مادة الــ (C4) وتم تفجيرها من قبل مفرزة المعالجة".

وأضاف أن "قوات الجيش عثرت على وكر للارهابيين في داخله صفيحة معدنية عدد (1) سعة 20 كغم مملوءة بمادة نترات الامونيا، و( 4) عبوات عبارة عن حاوية مملوءة بمادة الـ (C4)، وجلكان سعة 20 لتر مملوء بمادة الــ(C4) مربوطة بجهاز موبايل قديم تستعمل كوسيلة للتفجير، ومقذوف مدفع عيار 155 ملم على شكل عبوة ناسفة و تم تفجيرها من قبل مفرزة المعالجة و العثور على عبوة ناسفة عدد (2) جلكان سعة 20 لتر تحتوي على مادة (C4) وتم تفجيرها من قبل مفرزة المعالجة".

كما أفاد بالعثور على "وكر للإرهابيين عبارة عن خيمة تحتوي بداخلها (3) عبوات ناسفة موضوعة على حافة نهر نارين وتم تفجيرها".