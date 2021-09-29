ضبط حزام ناسف ومتفجرات في تلعفر.. صور

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الاربعاء، بأن قوات امنية ضبطت حزاماً ناسفاً ومتفجرات في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "معلومات إستخبارية دقيقة وردت الى الفرقة الخامسة عشر بالجيش العراقي، تفيد بوجود كدس عتاد من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال العياضية التابعة الى قضاء تلعفر".

وأضاف البيان إن قوة امنية خرجت على الفور إلى المنطقة، وبعد البحث والتفتيش تم العثور على حزام ناسف وعبوة ناسفة محلية الصنع ورمانة دفاعية، مشيرا الى معالجة وتفجير المواد المضبوطة من قبل مفرزة المعالجة في الفرقة 15 دون حادث يذكر.