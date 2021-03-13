ضبط حزام ناسف وقذائف واعتقال مطلوب للقضاء في نينوى والبصرة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، يوم السبت، عن مداهمة مخبأ والاستيلاء على حزام ناسف وقذائف في محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة ٢١، والتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة اكدت وجود مخبأ يضم حزاما ناسفا وقذائف مدفعية في منطقة زعزيعة التابعة الى قضاء الحضر غربي نينوى ، داهمت المخبأ وضبطت بداخله حزاما ناسفا و٢ قذيفة مدفع عيار ١٥٥ ملم".

واوضحت أن "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد تحت السيطرة".

من جانبه، أفاد مصدر في شرطة محافظة البصرة، بأن القوات الأمنية اعتقلت مواطنا من أهالي كربلاء في سيطرة الفيحاء بقضاء الزبير مطلوب للقضاء بخمسة مواد قانونية، منها قضيتان بالمادة 4/ارهاب.