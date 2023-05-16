ضبط حزام ناسف وعبوات كانت معدة لتنفيذ هجوم في بغداد

شفق نيوز/ أحبطت قوات الجيش العراقي، يوم الثلاثاء، محاولة تنفيذ هجوم من قبل تنظيم داعش في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إنه من خلال معلومات امنية دقيقة وردت الى امر لواء 25 فرقة 17 التابعة للجيش عن وجود حزام ناسف وعبوات معدة للانفجار على الفور توجه ضابط استخبارات اللواء الى المكان واقدم على البحث في المكان ضمن منطقة اليوسفية منطقة سيد عبد الله جنوبي بغداد.

وأضاف أن الضابط عثر على حزام ناسف وعبوات معدة للتفجير، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من قبل قوة من اللواء 25 وطوقت مكان الحادث واستدعت خبير المتفجرات لغرض رفع المواد المذكورة دون حادث يذكر.