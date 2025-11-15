ضبط تجار مخدرات وإحباط محاولة إدخال مواد مخدّرة في بغداد وكربلاء

شفق نيوز– بغداد/ كربلاء

تمكّنت القوات الأمنية، اليوم السبت، من ضبط عدد من تجار المخدّرات في العاصمة بغداد، مع إحباط محاولة لإدخال مواد مخدّرة إلى محافظة كربلاء، وفقاً لبيانين رسميين.

حيث أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع، ضبط عدد من تجار المخدرات في بغداد.

وقالت المديرية في بيان لها ورد وكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة للمديرية تمكّنت من ضبط عدد من تجار ومروّجي المواد المخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة، والصادرة بحقهم مذكّرات قبض وفق أحكام المادة (28) مخدرات، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة".

ووفقاً للبيان، "ضُبطت بحوزتهم أسلحة خفيفة ومواد مخدرة تمّت مصادرتها، فيما أُحيل المتهمون إلى الجهات التحقيقية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي كربلاء، أعلنت شرطة كربلاء إحباط مفارز الكلاب البوليسية، محاولة إدخال مواد مخدرة إلى المحافظة.

وتمكّنت مفارز قسم ادارة وتدريب الكلاب البوليسية في قيادة شرطة المحافظة وفقاً لبيان صادر عنه ورد وكالة شفق نيوز، من "إحباط محاولة لإدخال مواد مخدرة إلى داخل المحافظة، بعد ضبط عجلة نوع سوناتا في سيطرة (54) كانت تحمل نحو (50) غراماً من المواد المخدرة".

وأوضح البيان، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة أصولياً لاستكمال التحقيقات".

وأكدت استمرارها في تشديد الإجراءات التفتيشية وتعزيز الجهد الأمني وحماية أمن المجتمع وسلامة المواطنين، وفقاً للبيان ذاته.

وتشهد المدن العراقية عمليات ضبط لتجار المخدّرات بين حين وآخر مع مواصلة القوات الأمنية عمليات ملاحقة المطلوبين بالإتجار بالمخدرات وتهريبها.