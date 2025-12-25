ضبطهما "بوضع مخلّ".. رجل يقتل زوجتها وعشيقها ويسلم نفسه للشرطة في البصرة

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الخميس، بقيام رجل بقتل زوجته وعشيقها بعد أن ضبطهما "داخل سيارة" على طريق خارج المدينة، وسلّم نفسه للشرطة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الزوج ضبط زوجته وعشيقها بالجرم المشهود داخل سيارة مركونة على طريق أبي الخصيب، جنوبي البصرة، وقام بقتلهما ثم سلّم نفسه إلى القوات الأمنية".

وأضاف أنه "تم التحفظ على الزوج ونقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي وفتح محضر الجريمة".