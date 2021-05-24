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ضباط بيشمركة في معسكر الكسك.. واستكمال تشكيل مراكز التنسيق

Category: أمـن

Date: 2021-05-24T14:54:29+0000
ضباط بيشمركة في معسكر الكسك.. واستكمال تشكيل مراكز التنسيق

شفق نيوز/ كشف رئيس أركان قوات البيشمركة جمال ايمنكي، يوم الاثنين، استكمال تشكيل أربعة مراكز تنسيق مشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركة لإرساء الاستقرار في المناطق المتنازع عليها وملاحقة فلول داعش.

وقال إيمنكي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن عدداً من ضباط البيشمركة زاروا اليوم الاثنين معسكر الكسك بقضاء سنجار شمال غربي نينوى وشكلوا مع قوات الجيش العراقي مركزا للتنسيق.

وأضاف أن هذا الأمر حصل أيضاً اليوم في مخمور؛ إذ تم تشكيل مركز تنسيق مشترك هناك بين البيشمركة وقوات الجيش العراقي.

وأشار ايمنكي إلى استكمال تشكيل مراكز التنسيق المشتركة في كل من سنجار ومخمور وكركوك وخانقين.

وأردف رئيس أركان قوات البيشمركة بأن مراكز التنسيق الأربعة هي حصيلة سنتين من المباحثات ببن بغداد واربيل، مبينا أن المباحثات التي جرت قبل عيد الفطر أثمرت عن فتح المراكز الاربعة اضافة الى مركزي بغداد واربيل للتنسيق بين الجيش والبيشمركة.

والعام الماضي توصلت بغداد وأربيل لاتفاق لتشكيل أربعة مراكز تنسيق مشتركة لتبادل المعلومات ومحاربة فلول داعش في جيوب الفراغات الأمنية الواقعة ضمن المناطق المتنازع عليها.

وتعد الفراغات الأمنية بين قوات الجيش العراقي والبيشمركة، أحد أبرز التحديات أمام جهود محاربة فلول داعش في العراق.

وتمتد الفراغات من الحدود السورية شمالاً عند محافظة نينوى مروراً بمحافظة صلاح الدين وكركوك وصولا إلى ديالى على حدود إيران.

وتشكلت الفراغات نتيجة التوتر بين الجيش والبيشمركة في أعقاب استفتاء الاستقلال عام 2017، إذ تمتد بينهما ما يشبه الأرض الحرام بين جيشين وفي بعض المناطق تكون بعمق بضعة كيلومترات وتعد ملاذا لتحرك مسلحي داعش دون وجود قوات أمنية.

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