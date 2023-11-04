ضابط يطلق النار على مواطن في بغداد وصعقة وغرق تنهيان حياة شابين بديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمصرع شابين بحادثي غرق وصعقة منفصلين، في محافظة ديالى.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "شاباً ثلاثينياً لقي مصرعه غرقاً خلال محاولته (الوضوء) من جدول إروائي خلف جامعة ديالى، فسقط في النهر وفارق الحياة".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة النهرية انتشلت جثة الغريق، وفتحت السلطات الأمنية تحقيقاً بالحادث".

وفي حادث آخر، وبحسب المصدر نفسه، لقي شاب مصرعه بصعقة كهربائية خلال أعمال صيانة في منزله في ناحية هبهب 12 كم شمال غرب بعقوبة.

وفي بغداد، كشف مصدر أمني، تفاصيل مشاجرة بين مواطن وضابط في الشرطة الاتحادية، اثر مخالفة بناء على أرض زراعية ضمن منطقة الوزيرية.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "أثناء منع القوة الماسكة للأرض (شرطة اتحادية) من البناء في المناطق الزراعية وتحديدا في منطقة الرئاسة محلة 769 شارع 20 قرب السدة الترابية، حصلت مشادة كلامية".

وأضاف أن "ضابطاً برتبة نقيب أطلق النار على مواطن (صاحب الأرض) وتم نقلة إلى مستشفى الشيخ زايد، لكنه فارق الحياة متأثراً بإصابته، فيما جرى توقيف ضابط الدورية في مقر الفوج الأول للشرطة الاتحادية".