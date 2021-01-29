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ضابط يتعرض الى عملية "تسليب" وسط النجف

Category: أمـن

Date: 2021-01-29T13:19:42+0000
ضابط يتعرض الى عملية "تسليب" وسط النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الجمعة، بأن ضابطا تعرض لعملية سلب وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "ضابطا برتبة مقدم من سكنة محافظة ذي قار تعرض لعملية تسليب وسط محافظة النجف قرب قصر الثقافة".

وبين، أن "المجنى عليه كان قادما من محافظته لغرض شراء مركبة تعرف على صاحبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحينما وصل المحافظة تم وضع كمين له وسلبه مبلغ 15 ألف دولار، فضلا عن سلاحه الشخصي نوع (مسدس)، واصابته بعدة طلقات نارية في منطقة البطن".

وأضاف، أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل المصاب إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تم إدخاله إلى صالة العمليات لاستخراج الرصاصات من جسده".

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