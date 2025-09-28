ضابط وعناصر أمن يتناوبون على اغتصاب معتقلة في النجف

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن قوة أمنية ضبطت رجلاً وامرأة في وضع "مخل للشرف" في إحدى المناطق النائية بمحافظة النجف.

وأضاف المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن القوة قامت باعتقال الشخص وإيداعه السجن، فيما تعرضت الفتاة المعتقلة لجريمة اغتصاب جماعية من قبل ضابط وعدد من عناصر الأمن في الموقع نفسه، عند منطقة صناعية خارج مركز المحافظة تكاد تكون مهجورة ليلا.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية علمت بتفاصيل الحادثة، وأصدرت قراراً بفصل العنصرين الأمنيين من الخدمة، وهما من عناصر الشرطة (العقود)، كما قررت نقل الضابط آمر المفرزة الأمنية إلى إحدى المناطق الحدودية.