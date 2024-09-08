"ضابط مزيف" في قبضة القوات العراقية

شفق نيوز/ ألقت قوة امنية اليوم الأحد، القبض على شخص ينتحل صفة ضابط وسط بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن الشخص انتحل صفة ضابط برتبة رائد في جهاز الأمن الوطني، وقام بمساومة المواطنين ويعدهم بتقديم التسهيلات في الدوائر الحكومية.

وأضاف أن الشخص المنتحل يقوم بابتزاز ومساومة اصحاب المقاهي ومحال بيع الخمور ويدعي انه له علاقات ونفوذ بالدولة.

واشار إلى أن عملية القاء القبض تمت ضمن منطقة باب الشيخ وسط العاصمة، وضبط بحوزته عدد من الهويات من ضمنها هوية مجلس النواب وهوية وزارة النقل.