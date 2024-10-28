ضابط في الجيش يلقى حتفه بظروف غامضة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الاثنين، بأن ضابطاً عسكرياً قضى بظروف غامضة داخل وحدته العسكرية في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ضابطاً برتبة نقيب وهو آمر السرية الأولى في الفرقة الثالثة من اللواء 83 بالجيش العراقي في محافظة البصرة قضى بظروف غامضة".

وبين أن "الضابط طلب من الجندي الحارس الواقف أمام مقره (كرفان) أن يسلمه بندقيته للتأكد من إدامتها وبعدها دخل إلى الكرفان، وبعد دقائق سُمع إطلاق نار".

وأشار إلى أن "الجندي الحارس هرعاً مسرعاً إلى المقر ودخله ليجد الضابط مصاباً برصاصة في فمه وهناك دماء في سقف الكرفان"، مضيفاً أنه "تم نقل الضابط إلى المستشفى لكنه فارق الحياة لسوء وضعه الصحي".

وأكد المصدر أنه "تم التحفظ على الجندي الحارس وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته فيما إذا كان انتحاراً أو إطلاق نار عن طريق الخطأ".