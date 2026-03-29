ضابط عراقي يتفوق على أكثر من 100 مشارك بدورة لمكافحة الإرهاب في باكستان

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأحد، حصول أحد مقاتليها على المركز الأول في دورة مكافحة الإرهاب الثالثة في باكستان والتي استمرت لمدة شهرين بمشاركة أكثر من 100 متدرب.

وقالت الوزارة في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إن "الملازم الأول عباس التفات عباس، أحد منتسبي فرقة القوات الخاصة الأولى، حصل من بين 105 مشاركين، على المركز الأول في دورة مكافحة الإرهاب رقم 3، التي أُقيمت في جمهورية باكستان الإسلامية، واستمرت لمدة شهرين".

وتضمنت الدورة، وفقاً لوزارة الدفاع، تدريبات مكثفة ومتقدمة شملت مكافحة الإرهاب، والقتال في المناطق المبنية، وميادين الرمي بأساليب حديثة ومتنوعة، فضلاً عن تدريبات الإنزال الجوي، والصولة الجوية، والجوانب الاستخبارية، والطبابة الميدانية، بما يسهم في رفع كفاءة المشاركين وتعزيز قدراتهم القتالية والمهنية.

ونقلت الوزارة عن قيادة فرقة القوات الخاصة الأولى تأكيدها أن "هذا الإنجاز يعكس المستوى العالي والكفاءة المتميزة لمنتسبي قواتها الأمنية، وحرصهم الدائم على تطوير مهاراتهم، بما يعزز قدراتهم في مواجهة التحديات وحفظ أمن واستقرار البلاد".