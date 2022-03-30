ضابط عراقي كبير: الجماعات المسلحة لجأت لـ"تكتيك جديد" باستهداف أرتال التحالف الدولي

شفق نيوز/ كشف قائد عسكري عراقي، يوم الأربعاء، ان الجماعات المسلحة لجأت لأسلوب جديد في استهداف ارتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي خلال مرورها بالمحافظات الجنوبية.

وقال القائد العسكري، وهو برتبة عميد، لوكالة شفق نيوز، ان "الجماعات المسلحة كانت تعتمد خطة كلاسيكية في استهداف ارتال التحالف الدولي تتمثل بزرع العبوات الناسفة على جانبي الطريق الدولي السريع الممتد من أقصى البصرة لغاية العاصمة بغداد".

وبين أن "الاجهزة الامنية كثفت من جهودها خلال الفترة الماضية للحد من هذه الاستهدافات واعتمدت خطة جديدة بدأت بتطبيقها أول مرة بين محافظتي ذي قار والبصرة، لبيان مدى نجاحها من عدمه، حيث استخدمت الطائرات المسيرة للمساعدة في تنفيذ الخطة".

واشار الى ان "التكتيك الجديد الذي بدأت تستخدمه الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، يتمثل بالاستهداف المباشر من خلال رمي العبوة الناسفة من قبل عجلة تسير على الطريق الدولي، او يتم زرعها داخل الرتل منذ انطلاقه سواء في بغداد كان أو في البصرة".

ويشهد الطريق الدولي السريع الممتد من محافظة البصرة لغاية العاصمة بغداد، استهدافا متكررا لأرتال التحالف الدولي بالعبوات الناسفة، ويعزو بعض العسكريين إلى أن الاستهداف هدفه ابعاد المقاولين غير المرغوب بهم بالعمل من قبل الجماعات المسلحة لإدخال عناصر موالية لهم تتعامل مع قوات التحالف.