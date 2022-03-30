سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ضابط عراقي كبير: الجماعات المسلحة لجأت لـ"تكتيك جديد" باستهداف أرتال التحالف الدولي

Category: أمـن

Date: 2022-03-30T18:10:35+0000
ضابط عراقي كبير: الجماعات المسلحة لجأت لـ"تكتيك جديد" باستهداف أرتال التحالف الدولي

شفق نيوز/ كشف قائد عسكري عراقي، يوم الأربعاء، ان الجماعات المسلحة لجأت لأسلوب جديد في استهداف ارتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي خلال مرورها بالمحافظات الجنوبية.

وقال القائد العسكري، وهو برتبة عميد، لوكالة شفق نيوز، ان "الجماعات المسلحة كانت تعتمد خطة كلاسيكية في استهداف ارتال التحالف الدولي تتمثل بزرع العبوات الناسفة على جانبي الطريق الدولي السريع الممتد من أقصى البصرة لغاية العاصمة بغداد".

وبين أن "الاجهزة الامنية كثفت من جهودها خلال الفترة الماضية للحد من هذه الاستهدافات واعتمدت خطة جديدة بدأت بتطبيقها أول مرة بين محافظتي ذي قار والبصرة، لبيان مدى نجاحها من عدمه، حيث استخدمت الطائرات المسيرة للمساعدة في تنفيذ الخطة".

واشار الى ان "التكتيك الجديد الذي بدأت تستخدمه الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، يتمثل بالاستهداف المباشر من خلال رمي العبوة الناسفة من قبل عجلة تسير على الطريق الدولي، او يتم زرعها داخل الرتل منذ انطلاقه سواء في بغداد كان أو في البصرة".

ويشهد الطريق الدولي السريع الممتد من محافظة البصرة لغاية العاصمة بغداد، استهدافا متكررا لأرتال التحالف الدولي بالعبوات الناسفة، ويعزو بعض العسكريين إلى أن الاستهداف هدفه ابعاد المقاولين غير المرغوب بهم بالعمل من قبل الجماعات المسلحة لإدخال عناصر موالية لهم تتعامل مع قوات التحالف.

related

تأكيدا لما نشرته شفق نيوز .. التحالف الدولي يسلم قاعدة عسكرية جديدة بالعراق

Date: 2020-04-04 12:40:21
تأكيدا لما نشرته شفق نيوز .. التحالف الدولي يسلم قاعدة عسكرية جديدة بالعراق

بالصور.. العراق يتسلم عجلات وتجهيزات من التحالف الدولي

Date: 2021-03-17 10:04:26
بالصور.. العراق يتسلم عجلات وتجهيزات من التحالف الدولي

صور.. التحالف الدولي يواصل دعم العراق للقضاء على تنظيم داعش

Date: 2021-04-06 19:14:09
صور.. التحالف الدولي يواصل دعم العراق للقضاء على تنظيم داعش

التحالف الذي تقوده واشنطن قتل 1319 مدنيا في الحرب ضد داعش

Date: 2019-06-28 13:01:29
التحالف الذي تقوده واشنطن قتل 1319 مدنيا في الحرب ضد داعش

الكاظمي يعلن نجاح العراق بفرض آليات زمنية لانسحاب التحالف الدولي

Date: 2021-04-18 18:07:33
الكاظمي يعلن نجاح العراق بفرض آليات زمنية لانسحاب التحالف الدولي

التحالف الدولي يسلم "أكبر" موقع لتخزين الذخيرة الى العراق

Date: 2020-08-16 18:50:46
التحالف الدولي يسلم "أكبر" موقع لتخزين الذخيرة الى العراق

الثاني من نوعه خلال ساعات .. تفجير يستهدف رتل دعم للتحالف جنوبي العراق

Date: 2022-03-15 07:48:13
الثاني من نوعه خلال ساعات .. تفجير يستهدف رتل دعم للتحالف جنوبي العراق

قوة خاصة للتحالف الدولي تغادر أراضي العراق

Date: 2021-08-07 17:01:22
قوة خاصة للتحالف الدولي تغادر أراضي العراق