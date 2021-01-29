ضابط شرطة يختفي مع رواتب 700 منتسب في البصرة

شفق نيوز/ أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، السبت، بأن ضابط حسابات في شرطة البصرة سرق نحو مليار دينار وهو رواتب 700 منتسب قبل أن يختفي دون أثر.

وقال المصدر، إن "ضابط حسابات مديرية أفواج طوارئ قيادة شرطة البصرة سرق نحو مليار دينار هو مجموع رواتب 700 منتسب في أفواج طوارئ البصرة (فوج الطوارئ التاسع) وهرب الى جهة مجهولة".

وفي سياق ملابسات حادث السرقة، أوضح المصدر، أنه "في يوم مبارة العراق والكويت (الأربعاء)، قام الضابط المسؤول على الرواتب بتوزيع مبالغ قليلة على بعض المنتسبين؛ كون البقية كانوا في مهمة تأمين المباراة".

وتابع بالقول، "بعد انتهاء المباراة، عاد المنتسبون الى دائرتهم ليتسلموا رواتبهم، إلا أنهم تفاجأوا باختفاء الضابط مع الرواتب".

وأشار المصدر إلى أن "المعلومات الاولية ترجح بأن الضابط فر إلى خارج البلاد". كما رجح المصدر أن يكون المبلغ المسروق ما يزال في العراق على اعتبار أنه لا يمكن حمل هكذا مبلغ خلال السفر.

وقال المصدر إن "التحقيق ما يزال مستمراً حتى اللحظة".