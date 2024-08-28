ضابط رفيع الرتبة يطلق النار على دورية أمنية ويصيب 4 أشخاص جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، بأن قوة أمنية أوقفت ضابطاً رفيع المستوى على ذمة التحقيق بتهمة مهاجمة دورية أمنية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية قامت باعتقال ضابط عسكري متقاعد في حي الفداء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، بعد بلاغ تقدم به ضده مجموعة من المواطنين، وأثناء إخبار شقيقه بعملية اعتقاله وهو يشغل منصب ضابط برتبة (عميد) في مديرية الاستخبارات سارع لموقع الحادث، وأثناء وصوله فتح نيران سلاحه ضد الأجهزة الأمنية والمواطنين أصحاب الشكوى ضد شقيقه".

وبين المصدر، أن "إطلاق النار أسفر عن إصابة عنصر أمني وثلاثة مدنيين آخرين بجروح أحدهم بحالة خطرة، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وتابع أن "القوات الأمنية من عناصر الشرطة تبادلت إطلاق النار مع الضابط بـ(رتبة عميد)، حتى تمكنت من اعتقاله"، مبينا أن "العميد تم إيداعه التوقيف، على ذمة التحقيق".